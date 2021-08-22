CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı

22 Ağustos 2021 Pazar, 14:45

Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in Onursal Başkanı olduğu SOS Vakfı’na düşük ücretlerle kiralanan ABB’ye ait bir depo, kiralama süresi dolmasına karşın tahliye edilmedi.

19 Ağustos’ta kapı kilidi değiştirilen depoda halen vakfa ait eşyaların bulunduğu, Kaymakamlık’ın, “Tahliye erteleme kararı” aldığı bildirildi. Vakfın depoyu zamanında boşaltmakta direnmesi akıllara, “Zaman mı kazanmak istiyorlar?” sorusunu getirdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, mülkiyeti belediyede olan onlarca taşınmaz, Nevin Gökçek’in Onursal Başkanı olduğu SOS Vakfı’na düşük ücretler karşılığında kiralandı.

Vakfa kiralanan taşınmazlardan biri de Çankaya Dikmen Vadisi’nde bulunan ABB deposu oldu. Vakıf, 2014 yılında kiraladığı depoyu yedi yıl kullanma hakkı elde etti.SOS Vakfı’nın depo üzerindeki kiralama hakkı mart ayında doldu. ABB yetkilileri, süre uzatımı yapılmayacağını ve deponun boşaltılması gerektiğini vakfa bildirdi. Ancak SOS Vakfı, kullanım hakkı dolan depoyu tahliye etmedi.

Martta boşaltılması gereken depo boşaltılmayınca devreye Kaymakamlık girdi. Tahliye işlemi için 19 Ağustos’a gün verildi. 19 Ağustos günü Kaymakamlık ve belediye yetkilileri ile emniyet görevlileri depoya gitti. Kaymakamlık görevlileri, deponun kapı kilidini değiştirdi ve anahtarı ABB yetkilisine teslim etti.

Depoda kalan ve vakfa ait olan eşyaların çıkartılması için 20 Ağustos’ta tekrar gelineceği belirtildi. 20 Ağustos günü ise Kaymakamlık, “Tahliyeyi erteleme kararı” aldı. Kaymakamlık’ın tahliye erteleme kararından bir gün sonra SOS Vakfı’nın başvurusu üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesi, “Tahliyenin yürütmesini durdurmaya” hükmetti.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, yaşananlara tepki gösterdi. Mart ayında kira sözleşmesi biten depoda, “Beş ay süren apaçık bir işgal” olduğunu ifade eden Taşcıer, “Kaymakamlığa tahliyeyi ertelemesi talebi iletildi mi? İlettiyse bu talebi ileten kişi kimdir? Bahsi geçen süreçte mahkemeden çıkan karar tesadüf müdür?” diye sordu.

KAYNAK HALKA GİTMİYOR

Yerel mahkemenin kararıyla işgalin uzadığını savunan Taşcıer, şunları kaydetti: “Kaybeden kim? Ankaralı... Çünkü sahip olduğu malı birileri yıllarca kullanmış ve kanuni hakkı bitmesine rağmen hala işgalini sürdürüyor. Kamu yıllarca zarara uğramışken şimdi tekrar zarar katlanıyor. Bu yalnızca bir depo. Daha bunun gibi neler var... Bu ülke zengin bir ülke, bu ülkenin halkın refahını katlayarak artıracak parası var. Ama bu ülkenin parasını yiyen birileri var. Kaynaklar halka değil, birilerine gidiyor. Değişmesi gereken bu.”