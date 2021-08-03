Marmaris'teki yangından böyle kurtarıldı

03 Ağustos 2021 Salı, 17:26

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 Temmuz günü saat 13.10’da Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangını devam ediyor.

Marmaris’e 30 kilometre mesafedeki Hisarönü Mahallesi’nde öğleden sonra tekrar alevlenen yangın, akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetlendi. Gün battıktan sonra alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava karardığı için karadan müdahale devam etti. Yangın işçileri ve itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve özel tekneler sahilden bölgedeki vatandaşları tahliye etti.

Fransız haber ajansı AFP, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 Ağustos 2021'de çıkan orman yangını sırasında sahilden bir çoban köpeğinin kurtarıldığı anları servis etti.

Habere göre, yangınlar tüm şiddetiyle devam ederken, çiftçiler panik halinde sığırları denize doğru sürdüler. Nesiller boyu en yıkıcı orman yangınları Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki bozulmamış ormanları ve zengin tarım arazilerini yok etti.