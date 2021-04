Mars'tan yeni fotoğraf: NASA sorun giderirken Perseverance boş durmadı

NASA araştırmacıları, Mars helikopterinin 11 Nisan'da gerçekleştireceği uçuşun ertelenmesine yol açan sorunu giderirken, ana uzay aracı Perseverance da boş durmadı ve incelediği kayaların fotoğrafını gönderdi.

Otomobil büyüklüğündeki Perseverance'ın, iki yıllık görevi boyunca Mars'ın geçmişte yaşanabilir özelliklere sahip ortamlarını araştırması hedefleniyor.

Bilim insanları milyarlarca yıl önce bu ortamlarda yaşamış olabilecek mikrobiyal canlı formlarının varlığını kanıtlayacak fosiller arıyor.

İşte Perseverance da bu fosillerin tespit edilmesini sağlayacak toprak ve kaya örnekleri topluyor. Bu örneklerin 2031'de Dünya'ya başka bir uzay aracıyla ulaştırılması planlanıyor.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in haberine göre, Perseverance aynı zamanda Mars'taki ilk helikopter Ingenuity'nin tarihi uçuş denemesi sırasında çarpıcı görüntüler kaydedecek.

Bu nedenle uzay aracı, helikopterin havalacağı uçuş pistine yaklaştı ve şu anda, 18 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e indiği noktadan yaklaşık 270 metre uzakta bulunuyor.

Öte yandan helikopterin yüksek hızlı pervane testi sırasında meydana gelen bir sorun, 11 Nisan'da yapılması planlanan uçuş denemesinin ertelenmesine neden olmuştu.

Yeni uçuş tarihini 19 Nisan olarak belirleyen araştırmacılar, helikopterdeki bu problemi çözerken Perseverance da bulunduğu noktadaki kayaları inceledi.

Türkçe'de "azim" anlamına gelen Perseverance, birkaç gün önce bu kayaların fotoğrafını Twitter'dan yayımladı. Gönderide uzay aracının ağzından şu ifadelere yer verildi:

Mars helikopterinin ilk uçuşunu beklerken gözetleme noktasında biraz yerel, bilimsel çalışma yapmaya hazırlanıyorum. Buradaki bazı kaya parçalarını görüntüledim.

