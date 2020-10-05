Maske takmayıp polisle tartışan genç kıza hapis istemi

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:53

Kadıköy’de 19 Ağustos 2020 tarihinde maske takmadığı gerekçesiyle kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan Rana B.(20) ve arkadaşı Zeynep K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

POLİSLERE YÖNELİK KÜFÜR VE HAKARETLER ETMİŞ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, polis memurları olan müştekiler O.N.M. ile B.S.’nin maske denetimi için görevli bulundukları, şüpheli Rana B.’nin maskesini kurallara uygun olarak takmaması nedeniyle polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi uyararak maskesini takmasını istediği anlatıldı. Rana B.’nin ilk önce maskesini takmasına rağmen polis memurlarından uzaklaşırken onlara yönelik küfürler ederek hakaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine polis memuru B.S.’nin Rana B.’ye ‘neden küfrediyorsun’ dediği, Rana B.’nin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı kaydedildi.

POLİSLERE TEKME ATARAK DİRENDİĞİ İDDİASI

Daha sonra polis memurlarının Rana B. ve Zeynep K.’nın yanına gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, Rana B.’den şikayetçi olacaklarını belirterek karakola davet ettikleri, bunun üzerine şüphelinin polis memurlarının görevlerini yapmalarını engelleyecek şekilde tekme atarak ve elini kullanarak cebir sayılan davranışlarda bulunduğu vurgulandı.

“SALDIRIYI ÖNLEMEK AMACIYLA ZOR KULLANMA SINIRLARI İÇİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU”

Diğer şüpheli Zeynep K.’nın da bu sırada polis memurlarına yönelik alenen hakaret içerir sözler söylediği, polis memuru B.S.’nin Rana B.’yi etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu anlatıldı. İddianamede, her ne kadar şüpheliler atılı suçlamaları kabul etmemişlerse de, polis memurlarının iddialarının tanık beyanlarıyla doğrulandığı, Rana B.’nin tekme atıp elini savurarak polisleri basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

POLİSE DİRENMEK VE HAKARETTEN HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüpheli Rana B.’nin zincirleme şekilde “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheli Zeynep K.’nın ise "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

POLİS MEMURLARINA TAKİPSİZLİK

Öte yandan, polis memurları B.S. ve O.N.M. hakkında “görevi kötüye kullanma”, “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması” ve “cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından takipsizlik kararı verildi. Kararda, Rana B.’nin polis memurlarına şiddet içerir davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının yasal sınırlar içerisinde müştekiye zor kullanarak müdahale ettikleri vurgulandı.

Polis memurlarının görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini de düşünerek somut olaydaki gibi müdahalelerde bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kalacağı kaydedildi. Şüphelilerin üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı, kamu davası açmayı gerektirecek nitelikte ve yeterlilikte somut delil elde edilemediğinden polis memurları hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.

