Maskeler kepçe kulağa neden olur mu?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:08

Covid-19 salgınıyla birlikte maske kullanımın da hayati önem taşıdığı şu günlerde, maskenin kepçe kulağa yol açtığı iddiaları kulaktan kulağa yayılmaya başladı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ve ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, maske kullanımının kepçe kulağa yol açtığı ile ilgili söylemlere, “Maske kullanımı hiçbir şekilde kepçe kulağa neden olmaz. Tamamen doğumsal bir sorun olan kepçe kulak, genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle ailede, özellikle anne veya babasında kepçe kulak problemi olan kişilerde bu problem daha sık görülüyor” diye cevap verdi. Kepçe kulağın herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağını belirten Çerkes, “Kepçe kulak baş ile kulağın yaptığı açının normalden daha geniş olması durumudur ve bir estetik problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilere karşıdan bakıldığında kulak kepçesi daha belirgin olarak görülür. Genellikle kulak kepçesinin “Y” harfi şeklinde olan doğal kıvrımları normalden daha az belirgin” ifadelerini kullandı.

'MASKE KULAK ŞEKLİNİ ETKİLEMEZ'

Maskelerin kepçe kulak sorununa yol açmadığınıbelirten Çerkeş, “Maske takılması gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda kulak şeklini ve gelişimini etkilemez. Maskenin kulaklara uyguladığı baskı çok minimal düzeydedir. Kaldı ki daha kuvvetli baskı ve çekmeler bile kulak şeklini bozup kepçe kulağa neden olmayacaktır. Kulak kıkırdakları ve kulağı kafatasına bağlayan bağlar güçlü yapılar olup küçük çekme ve baskılardan etkilenmezler” dedi.