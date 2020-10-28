Maskeler kepçe kulağa neden olur mu?
Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 virüsünden korunma önlemlerinin başında maske kullanımı geliyor. Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, maske kullanımının kepçe kulağa yol açmasıyla ilgili iddialara yanıt verdi.
Covid-19 salgınıyla birlikte maske kullanımın da hayati önem taşıdığı şu günlerde, maskenin kepçe kulağa yol açtığı iddiaları kulaktan kulağa yayılmaya başladı.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ve ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Başkanı Prof. Dr. Nazım Çerkeş, maske kullanımının kepçe kulağa yol açtığı ile ilgili söylemlere, “Maske kullanımı hiçbir şekilde kepçe kulağa neden olmaz. Tamamen doğumsal bir sorun olan kepçe kulak, genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle ailede, özellikle anne veya babasında kepçe kulak problemi olan kişilerde bu problem daha sık görülüyor” diye cevap verdi. Kepçe kulağın herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağını belirten Çerkes, “Kepçe kulak baş ile kulağın yaptığı açının normalden daha geniş olması durumudur ve bir estetik problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilere karşıdan bakıldığında kulak kepçesi daha belirgin olarak görülür. Genellikle kulak kepçesinin “Y” harfi şeklinde olan doğal kıvrımları normalden daha az belirgin” ifadelerini kullandı.
'MASKE KULAK ŞEKLİNİ ETKİLEMEZ'
Maskelerin kepçe kulak sorununa yol açmadığınıbelirten Çerkeş, “Maske takılması gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda kulak şeklini ve gelişimini etkilemez. Maskenin kulaklara uyguladığı baskı çok minimal düzeydedir. Kaldı ki daha kuvvetli baskı ve çekmeler bile kulak şeklini bozup kepçe kulağa neden olmayacaktır. Kulak kıkırdakları ve kulağı kafatasına bağlayan bağlar güçlü yapılar olup küçük çekme ve baskılardan etkilenmezler” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!