MasterChef ile gündeme geldi: Kilis tava nasıl yapılır?
Yarışma programı MasterChef'in 13 Temmuz akşamı yayımlanan bölümünde yapılan ve geleneksel bir lezzet olan Kilis tava tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Tv8 ekranlarında yayımlanan ve yeni sezon çekimleri devam eden yarışma programı MasterChef'in 13 Temmuz akşamı yayımlanan bölümünde yapılan Kilis tava, programı izleyen seyirciler tarafından merak edildi. Yarışmanın ardından birçok internet kullanıcısı, Kilis tava tarifini araştırmaya başladı.
Peki, Kilis tava nasıl yapılır, malzemeleri neler?
KİLİS TAVA İÇİN MALZEMELER
500 gram kuzu kıyma
1 adet soğan(ince kıyılmış)
2 adet domates (ince kıyılmış, çekirdekleri çıkarılmış)
4 adet yeşilbiber (ince kıyılmış)
1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
2 adet patlıcan (şerit halinde doğranmış ve tuzlu suda bekletilmiş)
KİLİS TAVA NASIL YAPILIR?
Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine patlıcan hariç tüm malzemeleri ekleyin.
Kasedeki tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun.
Yoğrulmuş kıymayı streçleyip 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.
İnce uzun şekilde dilimlediğiniz patlıcanları tuzlu suda bekletin ve ardından kurulayın.
Bir tepsinin veya borcamın dibini yağlayın, üzerine dilimlenmiş patlıcanları dizin.
Patlıcanların üzerine hafif tuz gezdirin.
Dinlenmiş kıymayı patlıcanların üzerine düzgün bir şekilde yayın.
Kıymayı üçgen porsiyonlar halinde bıçakla iz verin ve üzerine biber ve domateslerle süslemeler yapın.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin.
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