MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya isyan etti: ‘Gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş…’
MasterChef Türkiye'nin 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı. Elemelerde Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların yaptığı yemeklere isyan etti.
Şefler üçlü düelloda yarışmacılardan 'İslim Kebabı' yapmalarını istedi. Ancak Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların pişirme tekniklerini görünce sinirlendi. Ünlü şef yarışmacıları uyararak "Bu bir tencere yemeğidir. Bizim tencere yemeklerimiz kendi sosuyla pişer daha sonra patlıcana sarılır" dedi.
'BU GENÇLERİ KURTARMAK İÇİN YAPACAĞIM İLK İŞ BU'
Yazacağı yeni kitabın konusu da ilk defa açıklayan Yalçınkaya, "Benim 'Denizden' isimli kitabım çıkıyor. Ama buradan söz veriyorum. Yazacağım ilk kitap esnaf lokantaları ve Türk yemekleri olacak. Bu gençleri kurtarmak için yapacağım ilk iş bu" dedi.
'FRANSIZ MUTFAĞINI ÇOK İYİ BİLİRİM'
Kendisinin sanılanın aksine esnaf lokantalarında değil Fransız mutfağı konusunda uzman olduğunu da ifade eden Yalçınkaya, "Benim hakkımda şöyle bir şey var. 'Sen esnaf lokantalarında çalıştığın için hep bu yemekleri savunuyorsun' diyorlar. Ben Fransız mutfağını çok iyi bilirim. O kökende ekolde yetiştim. Esnaf lokantasında toplam çalışma sürem 6 aydır. Amcamın yanımda 6 ay çalıştım. Daha sonra ise otellerde Türk yemekleri yapıldığı için orada öğrendim" şeklinde konuştu.
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