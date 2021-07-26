MasterChef yarışmasında mide bulandıran görüntü! Yarışmacı diskalifiye edildi

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:04

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor.

Düellolarda günün ikinci yemeğinde yarışmacılar arasında yer alan Oktay Uğur büyük talihsizlik yaşadı.

TERİNİN HAMURA DAMLADIĞINI GÖRDÜ

Yarışmada şeflerin istediği erişteyi yapmak için hamur yoğuran genç yarışmacı, yarışma heyecanı ve stüdyodaki spotlar nedeniyle terledi. Oktay'ın kafasından damlayan terler yoğurduğu hamura karıştı.

Yarışmacının aşırı terlemesinden şüphelenen Mehmet Yalçınkaya, kamera kayıtlarını inceledi. Şef Yalçınkaya, yarışmacının ter damlalarının iki defa hamura aktığını fark etti.

STÜDYODAN GÖNDERİLDİ

Ünlü şef, hijyenik bir sıkıntı olduğu gerekçesiyle Oktay'ın yemeği tatmadı. Böylece yarışmacı yaşadığı talihsiz olayla birlikte stüdyodan gönderildi.



