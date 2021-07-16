<p>TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı MasterChef’in yeni bölümünde, yarışmacı Bozbey Muratcan, stüdyoda korku dolu anlar yaşattı. Yarışmacı, soğan dolması yaparken elini kesti.&nbsp;</p>
1

TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma programı MasterChef’in yeni bölümünde, yarışmacı Bozbey Muratcan, stüdyoda korku dolu anlar yaşattı. Yarışmacı, soğan dolması yaparken elini kesti. 

<p>Doğrama yaptığı esnada ani bir hareketle elini kesen yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı.</p>
2

Doğrama yaptığı esnada ani bir hareketle elini kesen yarışmacının acı içinde kıvrandığını fark eden şef Somer Sivrioğlu, sağlık görevlisini çağırdı.

<p>Şefler ve sağlık görevlisi, yarışmacıdan yemeği bırakmasını isterken, Bozbey ise yemek yapmaya devam etti. “Bu kan durmaz” denilen ve çağrılan sağlık görevlisinin müdahalesi sırasında çığlıklar atan Bozbey yine de mücadeleyi bırakmadı.</p>
3

Şefler ve sağlık görevlisi, yarışmacıdan yemeği bırakmasını isterken, Bozbey ise yemek yapmaya devam etti. “Bu kan durmaz” denilen ve çağrılan sağlık görevlisinin müdahalesi sırasında çığlıklar atan Bozbey yine de mücadeleyi bırakmadı.

<p><strong>HIRS YAPTI</strong></p><p>Olay öncesi, Mehmet Şef yarışmacılardan Bozbey'e "20 dakika var hâlâ iç yapıyorsun" diye bir eleştiride bulundu. Şefin yorumunun ardından hırs yapan yarışmacı Bozbey, yemeğini hazırlarken çok hızlandı.</p>
4

HIRS YAPTI

Olay öncesi, Mehmet Şef yarışmacılardan Bozbey'e "20 dakika var hâlâ iç yapıyorsun" diye bir eleştiride bulundu. Şefin yorumunun ardından hırs yapan yarışmacı Bozbey, yemeğini hazırlarken çok hızlandı.

<p>Hızlı bir şekilde doğrama işlemi yapan yarışmacı, ani bir hareketle elini kesti. Sağlık ekibinin pansumanı sırasında elinin acısıyla çığlıklar atan yarışmacı, kan içinde kalmasına rağmen yarışmaya&nbsp; devam etmek istedi.</p>
5

Hızlı bir şekilde doğrama işlemi yapan yarışmacı, ani bir hareketle elini kesti. Sağlık ekibinin pansumanı sırasında elinin acısıyla çığlıklar atan yarışmacı, kan içinde kalmasına rağmen yarışmaya  devam etmek istedi.

<p>Sağlık görevlisinin "Bu kan durmaz" uyarısına rağmen devam etme kararı alan Bozbey'den kan kaybı yaşamaması için elini yukarıda tutması istendi. Elini yukarıda tutmayı deneyen yarışmacının yöntemi işe yaramadı ve eli birkaç saniyede kanlar içinde kaldı. Yeniden stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu, ancak Bozbey "Sosuma bakayım bir saniye" diyerek inatla yemek yapmaya devam etti.</p>
6

Sağlık görevlisinin "Bu kan durmaz" uyarısına rağmen devam etme kararı alan Bozbey'den kan kaybı yaşamaması için elini yukarıda tutması istendi. Elini yukarıda tutmayı deneyen yarışmacının yöntemi işe yaramadı ve eli birkaç saniyede kanlar içinde kaldı. Yeniden stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu, ancak Bozbey "Sosuma bakayım bir saniye" diyerek inatla yemek yapmaya devam etti.

<p>Şefler tarafından mücadele ruhu sebebiyle tebrik edilen Bozbey'in yemek için süresi yeterli gelmedi. Yarışma sonunda ise Bozbey ve Rumeysa yarışmaya veda ederken günün birincisi Dilara oldu.</p>
7

Şefler tarafından mücadele ruhu sebebiyle tebrik edilen Bozbey'in yemek için süresi yeterli gelmedi. Yarışma sonunda ise Bozbey ve Rumeysa yarışmaya veda ederken günün birincisi Dilara oldu.

Video Haberler