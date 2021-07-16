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Sağlık görevlisinin "Bu kan durmaz" uyarısına rağmen devam etme kararı alan Bozbey'den kan kaybı yaşamaması için elini yukarıda tutması istendi. Elini yukarıda tutmayı deneyen yarışmacının yöntemi işe yaramadı ve eli birkaç saniyede kanlar içinde kaldı. Yeniden stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu, ancak Bozbey "Sosuma bakayım bir saniye" diyerek inatla yemek yapmaya devam etti.