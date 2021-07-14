MasterChef Türkiye'de format değişti

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 12:11

Tv8 ekranlarında yayımlanan, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düello heyecanı başladı. Yarışmada ayrıca yeni bir format değişikliğine gidildi.

Şefler, sevilen yarışmadaki format değişikliğini açıkladı.

"BURAYI GEÇEMEZSENİZ YARIŞMAYA VEDA EDİYORSUNUZ"

Survivor 2021 yarışmasının ardından ekrana gelmeye başloayan MasterChef'te; üçlü düellolar şeklinde ilerleyecek olan ikinci turda, yarışmacılar tezgahlarına gelmeden önce yeni format duyuruldu.

NTV'de yer alan habere göre, yarışmanın 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu sene kıran kırana mücadeleler yaşanacağı düellolar umuyorum. MasterChef Türkiye'nin kırılma noktası burası. Burayı geçemezseniz veda ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Somer Sivrioğlu ise "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, bir kişi çıkabiliyor sadece. Gerçi bu sene formatta bir değişiklik var. Hepimize bir hak tanındı" dedi.

ŞEFLERE 'ÜST TURA GEÇİRME' HAKKI

Somer Şef, "En beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonraki tura geçirme hakkımız var. Tabii kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" diye konuştu.

Mehmet Şef ise "Eğer öyle bir yarışmacı varsa bu hakkı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyı da geri gönderebiliriz" açıklamasını yaptı.

"BU DEĞİŞİKLİKTEN MUTLUYUM"

Sivrioğlu'nun "Bazen çok iyi iki tabak geliyor, arada fark bulamıyorsun. Birini alsan diğerine yazık oluyor. O yüzden bu değişiklikten çok mutluyum" sözleri sonrası diğer şefler de bu karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Üçlü düelloların ardından ana kadroda yer alan yarışmacılar belli olacak. Her hafta mavi ve kırmızı takım olarak mücadele verilecek. Kaybeden takımdan bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek.