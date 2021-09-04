MasterChef'i apar topar terk etmişti: Şef Danilo Zanna'dan açıklama geldi
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye son hızıyla devam ederken, yeni bölümde Danilo Şef’in olmaması izleyicileri meraklandırmıştı. Ünlü şefin bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak edilirken, Danilo Zanna'dan açıklama geldi.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almamıştı.
Dokunulmazlık oyununun bitiminde yarışmacıların tabaklarını tadım yapan şefler, yarışmanın kazanını seçmek için yemekleri değerlendirdikleri sırada izleyicileri meraklandıran bir an yaşanmıştı.
Danilo Şef'in yemek tadımı yapmasının hemen ardından ekipten bir kişinin yanına gelerek bir haber verdiği dikkat çekmişti. Yayın esnasında kameralara yansıyan bu durumun ardından Danilo Şef apar topar yayından ayrılmıştı.
Yaşanan durumun hemen ardından açıklama yapan Mehmet Şef, 'Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı' diyerek hem izleyicilere hem de yarışmacılara bilgi vermişti.
MasterChef'te yaşanan bu durumun ardından alınan bilgilere göre Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu hemen bildirdikleri iddia edilmişti.
DANILO ZANNA’DAN AÇIKLAMA
İddialar sürerken; yarışmanın 3 Eylül akşamı yayınlanan bölümünde programdan gitmek zorunda kalan Danilo Şef'ten bir açıklama geldi.
Danilo Zanna, Somer Şef'in annesinin durumunu sorması üzerine, "Annem küçük bir rahatsızlık yaşadı. Onun için hemen yanına gitmek zorunda kaldım. Sıkıntı yok; tabi ki de babamı kaybettikten sonra bizim yanımıza geldi. Onun için her zaman ihtiyacı olduğu sürecinde yanına koşmak görevimiz. Ama şükür iyi" açıklamalarında bulundu.
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