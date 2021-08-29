MasterChef jürilerinden Şef Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli saklamasının sebebi ortaya çıktı

29 Ağustos 2021 Pazar, 14:13

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı, reytinglerde önemli bir başarı yakaladı. Önemli ölçüde hayran kitlesi oluşturan programının jüri üyeliğini üstlenen Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sakladığı da programın başından bu yana merak konusu. Bu sorunun altından, herkesin takdirle okuyacağı bir başarı öyküsü çıktı.

Mehmet Şef'in, sol elini sürekli cebinde tutmasının tecrübeye dayanan acı bir hikayesi var.

PARMAKLARINI KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRDI

Parmaklarını yıllar önce kıyma makinesine kaptıran Mehmet Yalçınkaya, geçirdiği kaza sonrası 3 parmağını kaybetmiş. Yalçınkaya'nın bu durumu her ne kadar dışarıdan sıkıntılı görünse de pes etmeyen usta şef, yıllar sonra mesleğinde zirveye çıktı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

'Fusion Mutfak' akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.

Masterchef'in Mehmet Şef'i 1974 yılında aşçılar diyarı Bolu'da dünyaya geldi. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.