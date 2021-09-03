Mehmet Şef'ten açıklama geldi: Danilo Şef, MasterChef Türkiye’den ayrıldı mı?

03 Eylül 2021 Cuma, 09:28

Ekranların sevilen yarışması MasterChef tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen bölümünde ise 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna yer almadı.

Danilo Şef'in olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi.

DANİLO ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara, Medyaradar'da yer alan habere göre, yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.

Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, “Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı” açıklaması yaptı.

Danilo Şef'in bundan sonraki programlarda olup olmayacağı merak ediliyor.