MasterChef'te bir ilk: Şef Mehmet Yalçınkaya, elenen yarışmaya ücretsiz eğitim verecek

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:10

TV8 ekranlarında yayıMlanan ve jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef Türkiye, yeni bölümüyle ekrana geldi. 18 yaşındaki İlayda Çankırı'nın yarıştığı anlarda ise programda bir ilk gerçekleşmiş oldu.

3 HAYIR OYU ALDI, ELENDİ

İlk turu geçmek için jürilerin karşısına çıkan Çankırı, anneannesinin tarifi olan salçalı bulgurlu köfte yemeği yaparak yarıştı. Edebiyat öğrencisi olan ve yarışmaya Balıkesir'in Edremit ilçesinden katılan İlayda Çankırı'nın yaptığı yemeği ünlü şefler tattı. Ancak şefler yemeğin ilk turu geçmek için yeterli olmadığına karar verdi ve genç yarışmacı üç hayır oyuyla elendi.

'SANA ÜCRETSİZ EĞİTİM VERMEK İSTİYORUM'

Şef Somer Sivrioğlu ise "Bizden eğitim almak istiyorsun. Mutlaka almalısın iyi bir elin var. Ama MasterChef eğitim almak için biraz erken. Bir arkadaşım Yeşilköy'de merkezi var orada eğitim al" derken şef Mehmet Yalçınkaya'dan güzel bir teklif geldi. Söz hakkı alan Mehmet Şef, "Ben sana ücretsiz eğitim vermek istiyorum. Burası için çok erken ama eğer istersen ben sana ücretsiz olarak aşçılık eğitimi vereceğim" dedi.

Ünlü şefin teklifi karşısında mutlu olan İlayda Çankırı ise "Çok isterim" sözleriyle eğitimi kabul etti.