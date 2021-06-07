Masumlar Apartmanı sezon finali yapıyor: İnci hamile mi?
Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen ve yayımlandığı ilk günden bu yana Salı günlerine damga vuran dizi Masumlar Apartmanı, 8 Haziran Salı akşamı yayınlanacak olan 37. bölümüyle sezon finali yapıyor. Fragman, şimdiden dizinin hayranları arasında merak uyandırdı.
Bu sezonun en iddialı dizilerinden olan Masumlar Apartmanı’nın sezon finali, dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.
Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlanan her bölümü en çok konuşulan ve izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın sezon finali fragmanı yine merak uyandırdı.
MASUMLAR APARTMANI’NIN SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Dizinin Salı akşamı ekranlara gelecek 37. bölümünde; İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.
Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.
Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.
“Masumlar Apartmanı” sezon finaliyle 8 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de TRT’1 de.
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