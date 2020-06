Matrix 4'ün vizyon tarihi ertelendi

15 Haziran 2020 Pazartesi, 11:49

Filmleri vizyona sokmak için Amerika'daki sinema salonlarının çoğunluğunun açılmasını bekleyen Warner Bros., The Matrix 4'ün yanı sıra Robert Zemeckis imzalı "The Witches" da erteledi. Octavia Spencer, Stanley Tucci ve Chris Rock’ın da rol aldığı film, ekim ayında gösterime girecek. "Godzilla vs. Kong" filmi ise 20 Kasım 2020’den 21 Mayıs 2021’e ertelendi.

BİR YIL ERTELENDİ

Lana Wachowski‘nin yazıp yönettiği The Matrix 4'te Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss, Neo ve Trinity rolleriyle geri dönüyor. Filmde Reeves ve Moss’a Yahya Abdul-Mateen II, "How I Met Your Mother"ın Barney Stinson’ı Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith Jessica Henwick, "Mindhunter" dizisiyle bilinen Jonathan Groff, Priyanka Chopra ve Toby Onwumere, Max Riemelt ve Eréndira Ibarra eşlik ediyor.

Vizyon tarihi 21 Mayıs 2021 olarak açıklanan film, 1 Nisan 2022'ye ertelendi.

ERTELENEN DİĞER FİLMLER

Warner Bros., cuma günü yaptığı açıklamasında ise Christopher Nolan’ın "Tenet" filminin ve 14 Ağustos’taki Wonder Woman 1984'ün de ertelendiğini duyurdu.

Erteleme kararlarından etkilenen Warner Bros. filmlerinin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

The Matrix 4, 21 Mayıs 2021 – 1 Nisan 2022

Tenet, 17 Temmuz – 31 Temmuz

Wonder Woman 1984, 14 Ağustos – 2 Ekim

Godzilla vs. Kong, 20 Kasım 2020 – 21 Mayıs 2021

The Witches, 9 Ekim 2020 – Yeni tarihi belli değil

Tom & Jerry, 23 Aralık 2020 – Yeni tarihi belli değil