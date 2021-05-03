Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.
MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.
Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 13,70 oldu.
Mayıs ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı hesaplama örneği:
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70
Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL
Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.(MYNET)
İlgili Haberler
- Son dakika... Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'ı takip eden bürokratların başına gelmeyen kalmadı
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- RTÜK'ten televizyonlara talimat: Göstermeyin!
- İBB'den 'alkollü içki yasağı' açıklaması
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Aşı olduğu için tepki toplayan Ebru Şallı'dan yanıt
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması