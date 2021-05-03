03 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ait tüketici fiyat endeksini açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,70 artış gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla mayıs ayı kira artış oranı belli oldu.

Mayıs ayı kira artış oranı yüzde 13,70 oldu.

Mayıs ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı hesaplama örneği:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Mayıs 2021 Kira Artış Oranı: % 13,70

Mayıs Ayı Kira Zammı Tutarı: 137 TL

Mayıs Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.137 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının mayıs ayında ödeyeceği kira zammı 137 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.137 TL lira olarak gerçekleşmektedir.(MYNET)