Mayıs ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

20 Nisan 2021 Salı, 17:25

Süregelen koronavirüs pandemisinin tüm dünyada pek çok kişinin evinde geçirdiği süreyi artırması önemli sayıda yeni kullanıcının Netflix başta olmak üzere dijital yayın platformlarına üye olmasını tetikledi. Kullanıcılar, sinema ve tiyatroların kapalı olduğu dönemde dijital platformlardaki yeni dizi ve filmleri bu nedenle yakından takip ediyor.

What's On Netflix'in haberine göre 2021'de de iddialı olacağının sinyallerini çok önceden veren Netflix'in mayıs ayında platforma dahil edeceği yapımlar şu şekilde:

Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (Selena: The Series) - 4 Mayıs

Meksika kökenli ABD'li şarkıcı Selena'nın şöhret basamaklarını tırmanışını konu alan dizi ikinci sezonuyla hayranlarla yeniden bir araya gelecek.

Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde (The Sons of Sam: A Descent Into Darkness) - 5 Mayıs

1970'li yılların sonunda gündemi sarsan ve gazeteci Maury Terry'nin takip ettiği ürpertici olayları ortaya çıkaran "Sam'in Oğulları" 4 bölümden oluşan bir mini dizi şeklinde yayımlanacak.

Ve Yarın Tüm Dünya (And Tomorrow the Entire World) - 6 Mayıs

Anarşist bir gruba katılan hukuk fakültesi öğrencisinin başından geçenlere odaklanan filmin oyuncu kadrosunda Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider gibi isimler yer alıyor.

Yol Yorgunu (Milestone) - 7 Mayıs

Suvinder Vicky ve Lakshvir Saran'ın başrollerinde oynadığı film deneyimli bir kamyoncunun genç bir şoförü eğitmesi sırasında yaşadıklarını işliyor.

Jupiter's Legacy - 7 Mayıs

Netflix, Jupiter's Legacy dizisiyle süper kahraman tutkunlarına yeni bir içerik sunuyor.

Canavar Harmon (Monster) - 7 Mayıs

Cinayetle sonuçlanan bir soygun nedeniyle yargılanan bir gencin masumiyetini kanıtlamaya çalıştığı filmde Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson gibi isimler yer alıyor.

Oksijen (Oxygen) - 12 Mayıs

Fransız yapımı bir bilim kurgu ve gerilim olan filmin yönetmen koltuğunda Alexandre Aja oturuyor.

The Upshaws - 12 Mayıs

Komedi dizi The Upshaws, işçi sınıfından siyahi bir ailenin gündelik hayatını ve daha iyi bir hayat için verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Ferry - 14 Mayıs

Uyuşturucu baronu Ferry Bouman'ın esrarengiz maceralarını işeleyen yapımda Frank Lammers ve Elise Schaap başrollerde.

Penceredeki Kadın (The Woman in the Window) - 14 Mayıs

Gary Oldman ve Anthony Mackie gibi önemli Hollywood yıldızlarının kadrosunda yer aldığı film, agorafobi nedeniyle dışarı çıkamayan bir psikoloğun komşusunu gözetlerken tanık olduklarını anlatıyor.

Baggio: İlahi At Kuyruğu (The Divine Ponytail) - 26 Mayıs

Futbol efsanelerinden Roberto Baggio'nun kariyerini anlatan film futbol tutkunlarına vakit geçirmek için iyi bir alternatif sunuyor.

The Kominsky Method - 28 Mayıs

Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizinin yeni sezonu mayısta izleyenleriyle buluşacak.