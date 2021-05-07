MEB, 'öğrenci gelmezse öğretmenin ücreti kesilecek' demişti! Süreç başladı

07 Mayıs 2021 Cuma, 09:19

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Nisan 2021 tarihli kararı ile öğrencilerin uzaktan eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıklandı. Öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitime erişim sağlayamazken, alınan bu kararın ardından birçok öğretmenin ek ders ücretinin kesilmeye başlandığı öğrenildi.

Ücretli öğretmenlere ise sadece öğrencilerinin girdikleri derslerin ücretlerinin yatırıldı. Bir öğretmene 98 TL, başka bir öğretmene ise 158 TL yatırıldı.

Okul idareleri tarafından öğretmenlere mesajlar gönderilmeye başlandığı bildirildi.

"ÖĞRENCİ DERSE KATILMAMIŞSA EK DERSTEN SAYILMAZ"

Birgün'den Berkay Sağol imzalı habere göre, öğretmenlere gönderilen mesajda, “EBA’dan canlı ders yapıyorsanız herhangi bir öğrenci derse katılmamışsa ek dersten sayılmaz. Gerek EBA’dan gerekse Zoom üzerinden yaptığınız uzaktan eğitimlerde vereceğiniz çizelgelerde tarihini saatini ve kaç öğrenci katılmışsa sayısını mutlaka belirtiniz ve imzalayarak idareye teslim ediniz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

MEB tarafından alınan kararda, "Öğrencilerin dersi katılmamaları nedeniyle yerine getirilemeyen ders görevlerinin yapmış sayılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir" denilmişti.