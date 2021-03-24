MEB'den son dakika yüz yüze sınav açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullarda 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır'' açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, ortaokullardaki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.
MEB, tarafından yapılan açıklamada, ''Covid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek'' denildi.
ORTAOKULLARDAKİ YÜZ YÜZE SINAVLAR
- Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.
- Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.
- Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.
- Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.
Video Haberler
- Nagehan Alçı ile Hamza Dağ arasındaki olay diyalog
- Emine Erdoğan'ın kızdığı anlar kameraya yansıdı
- Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor
- Antalya’da ‘otomobilin suçu ne?’ dedirten görüntü
- Erdoğan'ın meşhur ettiği 'lebaleb' ifadesi marka oldu!
- Antalya’da ortalığı karıştıran taciz iddiası
- Mansur Yavaş acı gerçeği canlı yayında açıkladı
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
En Çok Okunan Haberler
- Kritik isim AKP kongresinde
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Büyük Sarsıntı
- Tepki çeken görüntüler: AKP kongresine lebaleb yolculuk
- Ali Koç: Hocamıza ve teknik kadroya teşekkür ediyorum
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- AKP kongresinde inanılmaz görüntü
- Mansur Yavaş: “Beni görevden aldırtmak istedi”
- AKP MKYK listesinde Bülent Arınç detayı
- Erdoğan'ın konuşması, mitinge dönüştü!