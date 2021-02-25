Meclis Başkanı Şentop'tan fezleke açıklaması

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:46

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’e gelen aralarında HDP’lilerin de olduğu fezlekeler için açıklamada bulundu.

Çoğunluğu HDP’lilerin oluşturduğu 33 milletvekilinin fezlekelerinin Karma Komisyon'a sevk edilmesi hakkında Şentop, “Meclis Başkanlığı’nın görevi teklif olarak inceledikten sonra Karma Komisyon’a göndermek. Bundan sonraki aşamada bir şey yapılacaksa, buna Karma Komisyon karar verecektir. Benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz” dedi.

“HER İHTİMAL VAR”

Fezlekeler içinde sadece “terör” ile ilgili olanların mı ele alınacağı konusunda Şentop, “Bir şey diyemiyorum. Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Dönem sonuna bırakıldığı, toptan kaldırıldığı, bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. İçtüzük bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Dosyaların içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Değerlendirmeyi de Karma Komisyon yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fezlekeler için “Genel Kurul’a gelir” sözleri üzerine Şentop, “Yine Karma Komisyon dosyaların içine bakarak karar verecektir. Kamuoyunun yakından ilgilendiği ve işlenen suçların mahiyeti bakamından infial uyandıran dosyalar bağlamında zaman zaman dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verilmiş. Benim bir şey söylemem doğru olmaz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Geçen hafta, HDP’li 9 vekil Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında fezleke düzenlenmişti.

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 dokunulmazlık fezlekesi TBMM Başkanlığı'na dün sunulmuştu. Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" demişti.