UEFA, EURO 2020 finalinde yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma açtı
UEFA, İngiltere ve İtalya arasında Wembley Stadyumu'nda oynanan EURO 2020 finalinde İngiliz taraftarların çıkardığı olaylar hakkında disiplin süreci başlattı.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde yaşananlarla ilgili disiplin süreci başlattı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da Wembley Stadı'nda İngiltere ile İtalya arasında oynanan final maçında taraftarların stat içinde ve dışında neden olduğu olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonuna yönelik disiplin sürecinin başlatıldığı kaydedildi.
İtalya'nın kazandığı final mücadelesine biletsiz girmek isteyen İngiliz taraftarlar, polis ve stat görevlileriyle çatışmıştı.
Bu arada, İngiltere Futbol Federasyonu da "utanç verici sahnelerin" bir daha yaşanmaması için bağımsız inceleme başlattığını duyurdu.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- İşte bardağı taşıran son damla
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- En büyük felaket bu iktidar!
- Hesabı ödemeden nereye?
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- Emre Kınay yaşananlara isyan etti
- 'Yangın bambaşka boyutlara ulaşır' uyarısı
- Datça'da şiddetli deprem