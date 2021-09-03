Megan Fox, Cehennem Melekleri'nin kadrosuna dahil oldu
Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, başrolünde Slyvester Stallone, Jason Statham gibi isimlerin yer aldığı Cehennem Melekleri kadrosuna katıldı. Serinin dördüncü filminin çekimleri ekim ayında başlayacak.
Aksiyon serisi The Expendables'ı yeni filmi için geri sayım
başladı. Önceki üç bölümde yer alan Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy
Couture ve Sylvester Stallone, dördüncü bölümde rollerini yeniden üstlenmeye
hazırlanıyorlar.
Beyazperde'nin haberine göre, Megan Fox, seride başrol oynayacak isimler arasında yer alacak.
Dublörlükten yönetmenliğe geçiş yapan
Scott Waugh'un (Need for Speed) yöneteceği filmde dörtlüye katılan isimler arasında
Curtis 50 Cent Jackson ve Tony Jaa yer alıyor.
Prodüksiyonun ekim ayında başlaması planlanıyor.
Lionsgate Motion Picture Group'un satın alma ve ortak yapım başkanı Jason Constantine yaptığı açıklamada, "Bu yıldızları sınırsız bir aksiyon filmi için bir araya getirmek çok eğlenceli. Yeni film çıtayı yükseltecek ve şimdiye kadarki en büyük, en çetin macera olacak” dedi.
Millennium başkanı Jeffrey Greenstein ise filmle ilgili "Patlamış mısır eğlencesi garantili" dedi.
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