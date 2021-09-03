Megan Fox, Cehennem Melekleri'nin kadrosuna dahil oldu

03 Eylül 2021 Cuma, 12:37

Aksiyon serisi The Expendables'ı yeni filmi için geri sayım başladı. Önceki üç bölümde yer alan Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture ve Sylvester Stallone, dördüncü bölümde rollerini yeniden üstlenmeye hazırlanıyorlar.

Beyazperde'nin haberine göre, Megan Fox, seride başrol oynayacak isimler arasında yer alacak.

Dublörlükten yönetmenliğe geçiş yapan Scott Waugh'un (Need for Speed) yöneteceği filmde dörtlüye katılan isimler arasında Curtis 50 Cent Jackson ve Tony Jaa yer alıyor.

Prodüksiyonun ekim ayında başlaması planlanıyor.

Lionsgate Motion Picture Group'un satın alma ve ortak yapım başkanı Jason Constantine yaptığı açıklamada, "Bu yıldızları sınırsız bir aksiyon filmi için bir araya getirmek çok eğlenceli. Yeni film çıtayı yükseltecek ve şimdiye kadarki en büyük, en çetin macera olacak” dedi.

Millennium başkanı Jeffrey Greenstein ise filmle ilgili "Patlamış mısır eğlencesi garantili" dedi.