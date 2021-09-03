Finale doğru: La Casa de Papel 5. sezon başlıyor

03 Eylül 2021 Cuma, 10:10

Netflix'in en sevilen dizilerinden La Casa De Papel, hayranlarına veda edecek. Soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel, final yolunda. Netflix, “Soygun sona eriyor” diyerek Profesör ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu.

Son olarak La Casa De Papel'in final sezonunun ilk 15 dakikası yayınlandı. Kısa sürede YouTube'da trendler sıralamasına giren video, 2 milyon 600 binden fazla izlendi.

İşte La Casa De Papel'in final sezonundan ilk 15 dakika:

3 Eylül'de yayınlanması beklenen dizinin 5. sezon bölüm isimleri de belli oldu. Cuma günü izleyiciyle buluşacak 5 bölümün ardından geriye kalanlar Aralık ayında devam edecek.

İşte dört gözle beklenen La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri...



1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer





5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar