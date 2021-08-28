Mehmet Akif Ersoy, Kabil gözlemlerini anlattı: 'Atatürk döneminde çok çok önemli şeyler başarılmış' diyorsunuz
Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'daki atmosfere dair gözlemlerini anlattığı sırada "Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz" dedi
Dinci Taliban güçlerinin ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'den yayın yapan Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Halk TV'de Perdenin Önü Arkası isimli programa bağlanarak gözlemlerini anlattı.
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Ersoy, "Biz çok şükür Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Burada, bu tür yerlerde insan bunu 100 kere daha düşünüyor. Atatürk döneminde çok çok önemli şeyler başarılmış diyorsunuz. Diyorsunuz ki bu memlekette çok önemli şeyler yapılmış, milli bir devlet kurmak bir milli ordu kurmak, böyle bir şey inşa etmek. Bunu 'rağmen' yapabilmek..." ifadelerini kullandı.
Ersoy, programda bulunan diğer gazetecilere hitaben "Ben Türkiye'ye geldiğimde iyi hissedeceğim. Siz onu hissedemeyeceksiniz hiçbir zaman çünkü çok iyisiniz" dedi.
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