Mehmet Ali Aybar mezarı başında anıldı

11 Temmuz 2021 Pazar, 02:00

Türk siyasetçi ve hukukçu Mehmet Ali Aybar, ölümünün 26. yıldönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anmada, 68’liler Birliği’nden Nigar Sancak’ın konuşmasının ardından sosyalizm mücadelesinde yitirilenler adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar’ın yaptığı kısa teşekkür konuşmasının ardından CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul, İKEP (İşçinin Kendi Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Şadi Özensü, İKEP (İşçinin Kendi Partisi) Genel Başkanı Cemal Bilgin ve ADD Sarıyer İlçe Başkanı anma konuşması yaptılar. Zeynep Altıok ve CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun çelenk gönderdiği, CHP Kâğıthane İlçe Yönetim

Kurulu üyesi Sinan Ala ve CHP Şişli İlçe Örgütü üyesi Gülhan İdareci’nin de katıldığı anma, İsmail Karadağ ve Ramazan Cüceloğlu’nun okudukları şiirler ile sonlandı. Nâzım Hikmet’in teyze oğlu olan Mehmet Ali Aybar, 1962 yılında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanlığı ile 1965 ve 1969 yıllarında da TİP milletvekiliği yapmıştı.