Mehmet Ali Güller: Sedat Peker, Cumhuriyet'in değil, AKP'nin mafyasıdır
Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef alan sözlerine dair açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemizi hedef göstermesiyle ilgili olarak Cumhuriyet TV'ye açıklamalarda bulunan yazarımız Mehmet Ali Güller, "İçişleri Bakanı'nın görevi, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını soruşturmaktır, o iddiaları haber yaptı diye Cumhuriyet'i hedef almak değildir" diye konuştu.
Bakan Soylu'nun, gazetemizi suçlamasının gerçekleri ortadan kaldırmadığını söyleyen Güller, "O gerçek de şu; Sedat Peker, Cumhuriyet gazetesinin değil, AKP'nin mafyasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AKP yöneticilerinin Peker'le boy boy fotoğrafları arşivlerde. AKP yöneticilerinin ve Peker'in karşılıklı güzellemeleri de arşivlerde... " ifadelerini kullandı.
Sedat Peker'in AKP ile ilgili sözlerinin arşivlerde olduğunu söyleyen Güller, Bakan Soylu'nun Peker için "mafya pisliği" dediğini anımsatıp, "Bu güzel. Evet, mafya pisliği. Fakat şunu da anımsatalım; iktidar, Sedat Peker'e işadamı muamelesi yaparken de Cumhuriyetçiler Peker'e mafya diyordu" diye konuştu.
"İçişleri Bakanı iddiaları soruşturacağına, iddiaları haber yapan Cumhuriyet gazetesini, PKK terör örgütü dostluğuyla suçlamaya kalkmaktadır. Bu, sıradan bir topu taca atma olayı da değildir. Bu, klasik sağcılığın zihniyet yapısının yansımasıdır" diye konuşan Güller, şunları söyledi:
"Soylu'nun bakanlığını yaptığı AKP iktidarı, PKK terör örgütü ile açılım yaparken, bu iktidar PKK ile masaya otururken Cumhuriyetçiler PKK ile mücadele ediyordu; açılıma karşı çıkıyordu. Dahası o tarihlerde, Cumhuriyet Başyazarı İlhan Selçuk başta olmak üzere o süreçte bedel ödemişlerdi. Unutulmasın. AKP - FETÖ ortaklığıyla, Cumhuriyet gazetesinin de hedef alındığı Ergenekon kumpaslarının sözde tanık sandalyelerinde AKP'nin masaya oturduğu PKK'liler vardı.
Sedat Pekerli, Alaattin Çakıcılı bu düzenin en çok karşısında olan Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'ten hesap soracağını belirten İçişleri Bakanı, hesap sorabiliyorsa AKP-MHP koalisyonunun çok sevgili mafya liderlerinden hesap sormalıdır. Ülkeden kaçmasına göz yumulan, iktidarın muteber işadamı Sedat Peker'i kulağından tutup Türkiye'ye getirin ve savcılığın önüne çıkarın.
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