Mehmet Aslantuğ'dan 'yangın' paylaşımı: 'Hesap soran bilinç neden ağırınıza gidiyor?'
Türkiye’nin farklı noktalarında orman yangınları ve yangın söndürme çalışmaları sürerken, sanatçılar da takipçilerine konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Oyuncu Mehmet Aslantuğ da, yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yetkililere seslenerek, "Yangın uçaklarımız neden hangarda çürütülüyor? Üstelik hesabını soran bilinç ağırınıza gidiyor?" diye sordu.
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken; Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.
Bu süreçte pek çok sanatçı, oyuncu ve ünlü isim de, takipçilerine konuyla ilgili paylaşımlar yapmaya ve yaşananlara tepki göstermeye devam ediyor.
Son olarak yangınlarla ilgili bir paylaşım da, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan geldi. Aslantuğ, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yetkililere seslendi.
"HESAP SORAN BİLİNÇ NEDEN AĞIRINIZA GİDİYOR?"
Ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"KAPTANIN SEYİR DEFTERİ
Neden?
Ormanlarımız tutuşabilir elbet; teröristin husumetinden, rantiyecinin tamahkârlığından, sıcaklıktan veya dikkatsizlikten; ama yangın uçaklarımız neden hangarda çürütülüyor?.
Sel basabilir elbet; ama dere yatakları neden imara açılıyor?
Deprem vurabilir elbet; ama neden hazırlık için gereği yapılmıyor?
Üstelik hesabını soran bilinç ağırınıza gidiyor?"
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