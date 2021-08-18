Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya: Acıyorum haline
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın köşe yazısındaki ifadelerine tepki gösterdi. Alçı'nın 'demans herhalde' sözlerine yanıt veren Ceyhan, "Kimin demans olduğunu ben bilirim. Onun haline acıyorum " dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz günlerde "Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…" başlıklı köşe yazısında, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı hedef almıştı.
Nagehan Alçı'nın yazısının üzerine konuştuğumuz Mehmet Ceyhan, "Hiç ilgilendiğim, takip ettiğim birisi değil. O yüzden hiç umurumda bile değil. Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Hayal görüyor, doktora görünmesinde yarar var" ifadelerini kullanmıştı.
YENİDEN HEDEF ALDI
Alçı ise bugünkü "Mehmet Ceyhan kendi sözlerini mi unutuyor? Yoksa…" köşe yazısında Ceyhan ile yaptığımız röportaja yanıt verdi.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan'ın HaberTürk programında kullandığı sözlerden kesitler paylaşan Alçı, Mehmet Ceyhan'ı yeniden hedef aldı.
Ceyhan'ın "Hayal görüyor" ifadelerine yanıt veren Alçı, "Herhalde 3 gün önce söylediklerini hatırlamıyor. Hakikaten çok üzüldüm bu duruma. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ise Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'nın kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.
"ACIYORUM HALİNE"
Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Ceyhan, Alçı'nın "Herhalde demans nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey" ifadesine atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"Kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Ben bir hekimim. Kimin demans olup olmadığını iyi bilirim. Söyleyeceğim tek şey, Allah beni onun için söylenenlerle muhatap kılmasın. Onun haline acıyorum."
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