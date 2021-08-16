Mehmet Ceyhan'dan Nagehan Alçı'ya sert tepki: "Doktora görünmesinde yarar var"

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:09

Yeni dönemde okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugünkü "Artık yeter Mehmet Ceyhan… Yeter…" başlıklı köşe yazısında, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan'ın, Habertürk TV'de yayınlanan 'Enine Boyuna' programındaki açıklamalarını değerlendiren Alçı, "Açık söyleyeyim, izlerken hop oturup, hop kalktım. 'Keşke ben de İstanbul’da olup yayına katılsaymışım' dedim. Konu pandemi ve okullardı" ifadelerini kullandı.

Alçı'nın yazısı sonrası kendisine yöneltilen eleştirileri sorduğumuz Mehmet Ceyhan, "Hiç ilgilendiğim, takip ettiğim birisi değil. O yüzden hiç umurumda bile değil. O bana değil, önce kendisinin neye hizmet ettiğine baksın. Hayatımda hiçbir yazısını okumadım, önemseyip ne düşünüyor diye dikkate aldığım birisi değil" diye konuştu.

"BÜTÜN YAZISI YALAN ÜZERİNE KURULU"

Konuyla ilgili konuştuğum Ceyhan, Alçı'nın yazısını okumak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Ceyhan'a, Alçı'nın yazısındaki soruları ve eleştirileri yönelttim.

Ceyhan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bütün yazısı bir yalan üzerine kurulu. Okulların kapatılmasını konuşmuyorum ben o anlamamış. Ya dinlememiş ya da dinlemiş de anlamamış. Yayında olsaymış da hangi bilsisiyle cevap verecekmiş acaba bana. Katıldığım yayına Tomris diye bir halk sağlığı uzmanı çıkartmışlardı ancak kadın halk sağlığı uzmanı değil. Programda, 'tedbire gerek yok, 6 Eylül'de okullar açılabilir, maskeye mesafeye de gerek yok, aşıya da gerek yok' diye konuştu. Eğer yayını izlemiş olsaydı Tomris hanım 'maske takmaya gerek yok' diyordu, onu görseydi. Ben CDC'nin açıklamasında okullar açık tutulmalıdır dediğini ama her hafta bütün çocuklara tarama testi önerdiğini, pozitif çıkan çocukların karantinaya alınması gerektiğini önerdiğini söyledim. Biz tarama testi yapmıyoruz. Benim onlardan farklı söylediğim şey okullar açılmalıdır ama mutlaka tedbirler alınmalıdır.

YA DUYMUYOR YA DA DUYDUĞUNU ANLAMIYOR

Her ülkenin gerçeği birbirinden farklıdır diye konuşurken 'Dünya Sağlık Örgütü Sudan’da çocuklar okula gidip yemek yiyebilsin diye pandemide okulları kapatmayın' dediği örneğini verdim onların hurafeyle ne ilgisi var? Ben onun söylediklerinin hiçbirini söylemedim. Uydurmuş, açıkçası dikkat çekmeye ihtiyacı var. Ya duymuyor ya da duyduğunu anlamıyor. Doktora görünmesinde yarar var. "

"ONUN BEĞENMESİNE İHTİYACIM YOK"

Nagehan Alçı'nın "1.5 yıldır pompalanan bu korku, yaratılan bu efsane çocuklarımızı mahvetti. Artık birinin kral çıplak demesinin vakti geldi de geçiyor" görüşünü ilettiğim Ceyhan, Alçı'ya "Yüzbinlerce çocuk elimden geçti, şimdiye kadar da yaptığım her şeyden çocuklar faydalandı. O ailelerin duaları yeter bana, benim onun beğenmesine ihtiyacım yok" diye yanıt verdi.

Ceyhan şunları söyledi:

"Okulların açılmasına karşı çıkan bir bilim insanı yok zaten. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında 'öğrenci velilerini aşılayacağız, velisi aşılanmamış öğrencileri okullara almayacağız' dedi. Bugün de Bakanlıktan yapılan açıklamada 12 yaş üzerindeki çocukların da aşılanacağı duyuruldu. Şimdi bir aşı yapıldığında bu aşı 2 doz yapılıyor. Bir ay arayla 2 doz aşı yapılınca aşının etkinliği 2. dozdan 15 gün sonra başlıyor. Dolayısıyla 1 buçuk ay sonra okulların açılması ancak o aşının etkili olmasını sağlayacaktır. Ben, 'bu kadar bekledik, bunları da sağlayalım okullarda gerekli tedbirleri alalım öyle açalım' diyorum. Yoksa hepimiz okulların açılmasını istiyoruz. O hanımefendi benim kadar bir çocuk eğitimden nasıl bir fayda bekler bilemez ki. Çocuğu var mı bilmiyorum ama ben 40 senedir bir çocuk hekimiyim. Yüzbinlerce çocuk elimden geçti, şimdiye kadar da yaptığım her şeyden çocuklar faydalandı. O ailelerin duaları yeter bana, benim onun beğenmesine ihtiyacım yok" dedi.

"PSİKİYATRİSTE GÖRÜNSE İYİ OLUR"

Mehmet Ceyhan, "Artık yeter Sayın Mehmet Ceyhan! Eğitim en temel haktır. Pompaladığınız korkular ile bu ülkenin çocuklarının elinden bu hakkı alma girişimine son verin" ifadeleriyle yazısını sonladıran Alçı'ya, sert tepki gösterdi.

Ceyhan tepkisini şöyle dile getirdi:

"Hepimiz okullar açılsın istiyoruz. Paylaşımlarımda da var, sürekli okulların açılması gerektiğini, eğitim hakkının önemli olduğunu paylaşıyorum. Sadece okulların nasıl açılacağına ilişkin önerilerimi söylüyorum. Arkadaşı anlamamış, kendisi hiç anlamamış gitsin kulaklarını kontrol ettirsin bence. Dikkat çekmek için yapıyor, demek ki hanımefendi kendini kenara itilmiş hissetti. Dediği şeyler tamamen yalan, bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Ne korku saldığımız var, ne de bakın şu olur deyip de olmamış bir durum var ortada. Söylediğimiz ve uyarılarda bulunduğumuz her şey maalesef gerçekleşti. Ben okullar kapatılsın der miyim hiç. Tam tersine ben bir çocuk hekimiyim, bir çocuğun eğitiminin çocuk için ne demek olduğunu ondan iyi bilirim. Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde onun telaşa düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım, psikiyatriste görünse iyi olur."