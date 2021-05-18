Mehmet Eymür: 90'larda bu kadar kepazelik yoktu

18 Mayıs 2021 Salı, 13:14

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolarla ilgili olarak Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

"Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk, ciddiyetle yapıyorduk. Destek de alıyorduk" diyen Eymür, savcılığın harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun. Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor" ifadelerini kullandı.

"BU GİRİŞİN SONU SİYASİ CİNAYETLERDİR"

"90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu" diyen Mehmet Eymür, Mehmet Ağar ile ilgili bazı ithamlarda bulunduğunu da hatırlatarak, "Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir" diye konuştu.