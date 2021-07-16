Mehmet Hamdi Yıldırım, 4. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı’na Mehmet Hamdi Yıldırım’ı atadı. Böylece Şakir Ercan Gül, Nureddin Nebati ve Cengiz Yavilioğlundan sonra, Yıldırım dördüncü bakan yardımcısı oldu.
Lütfi Elvan’ın göreve gelmesinin ardından Berat Albayrak’ın üç bakan yardımcısından ikisi geçen ocak ayında görevden alınmıştı.
Osman Dinçbaş ile Bülent Aksu’nun yerine eski AKP milletvekili Yavilioğlu ile eski TMSF Başkanı Gül atanmıştı. Yavilioğlu Naci Ağbal döneminde de bakan yardımcısıydı. 2018’de Albayrak bakanlığa geldiğinde ayrılmıştı. Albayrak’ın yardımcısı olan eski AKP milletvekili Nebati ise, Elvan’ın bakanlığında da görevini korudu. Yeni HMB Bakan Yardımcısı Yıldırım, Elvan’a yakın bir isim. Elvan’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olan Yıldırım, bir süre TCDD Genel Müdürlüğü görevini de yürütmüştü.
Öte yandan bir başka kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Fatma Öncü atandı. Öncü, son AKP kongresinde Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine yeniden seçilmişti.
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