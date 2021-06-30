TÜİK Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ayrıldı, ilişkili kuruluş oldu

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:17

Ekonomik reform programında öngörülen Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilişkili kuruluş yapısına dönüştürülmesiyle ilgili düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TÜİK ilişkili kuruluş yapısına dönüştürüldü.

Kararnameyle 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 598. maddesi değiştirildi.

İlgili maddede Türkiye İstatistik Kurumu için "Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan düzenlemeyle başkan yardımcıları dışındaki personelin atanması için TÜİK Başkanı'na yetki verildi.

İLİŞKİLİ KURULUŞ NEDİR?

Devlet yapılanmasında yer alan İlişkili kuruluşlar, ayrı tüzel kişiliği olan ancak bakanlıkla herhangi bir hiyerarşik ilişkisi olmayan kuruluşlar olarak tanımlanıyor.

Özerk olan ilişkili kuruluşlar bakanlığın denetimine tabi bulunmazken ilişkili Kuruluşun bakanlıklarla ilişkilendirilmesi, idari koordinasyon sağlanması için söz konusu oluyor.