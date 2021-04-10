Son dakika gelişmesi... Oyuncu Mehtap Ar yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... Oyuncu Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Son dakika gelişmesi... 2.5 yıldır akciğer kanseriyle mücadele Mehtap Ar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehtap Ar, 64 yaşındaydı.
Kardeşi Mehtap Ar'ın sağlık durumu ile ilgili Ocak ayında bir açıklama yapan Müjde Ar, "8 Ocak'ta tedavisinde kullanılan ilacını almak üzere kontrol için hastaneye gittiğimizde yatırdık. 3-4 gün sonra durumu kötüleşti. 5 gün yoğun bakıma kaldırıldı. Sonrasında yoğun bakımdan çıkardık 1 gün odasında kalabildi. Beyine pıhtı attığı için yeniden yoğun bakıma kaldırıldı" ifadelerini kullanmıştı.
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