Melih Bulu Uykusuz'a kapak oldu: "Ben gene liyakatsiz çıkıyorum"

03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Öğrenciler polis şiddeti ile gözaltına alınırken, duruma çok sayıda tepki geldi.

Mizah dergisi Uykusuz da 'kayyum rektör' Bulu'yu kapağına taşıdı. Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nereden bakarsan bak liyakatsizsin" notu düşüldü.



