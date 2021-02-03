Melih Bulu Uykusuz'a kapak oldu: "Ben gene liyakatsiz çıkıyorum"

Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
03 Şubat 2021 Çarşamba, 17:54
Melih Bulu Uykusuz'a kapak oldu:
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan  Prof. Dr. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor. Öğrenciler polis şiddeti ile gözaltına alınırken, duruma çok sayıda tepki geldi.

Mizah dergisi Uykusuz da 'kayyum rektör' Bulu'yu kapağına taşıdı. Uykusuz'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Nereden bakarsan bak liyakatsizsin" notu düşüldü.



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