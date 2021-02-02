Melih Bulu'nun danışmanı olarak atanan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhan Aygören danışmanlığı kabul etmediğini açıkladı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhan Aygören, rektör danışmanlığı görevini kabul etmediğini açıkladı.
Boğaziçine rektör atamasını kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP'li kayyum rektör Melih Bulu'nun istifası, demokratik seçim yapılması ve gözaltına olan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle bugün 17.00’de eylem yapmak istedi.
Eylem öncesi polisler öğrencilerin kampüsten çıkışına izin verilmedi, kampüs önünde toplanan öğrencilere müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisler akşam saatlerinde üniversitesine girerek yine öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Bu gelişmelerin ardından kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhan Aygören, öğrencilere güvenlik görevlilerinin müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını ve atama haberini ise bugün sürpriz bir şekilde öğrendiğini dile getirdi.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Oğuzhan Aygören'nin açıklamaları
February 1, 2021
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