Melih Gökçek, İstanbul'da oluşan 'hortumu' İmamoğlu'na bağladı

23 Haziran 2020 Salı, 21:46

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yolların sular altında kaldığı İstanbul'da, şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İstanbul’da bugün şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” notuyla paylaştı.