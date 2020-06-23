Melih Gökçek, İstanbul'da oluşan 'hortumu' İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul’da oluşan hortumu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağladı. Gökçek, ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” notuyla paylaştı.
İstanbul'da yaşanan şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yolların sular altında kaldığı İstanbul'da, şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi.
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından İstanbul’da bugün şiddetli yağış esnasında yaşanan hortumun görüntülerini “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” notuyla paylaştı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi