Nevşin Mengü, kendisini tehdit eden Melih Gökçek'e yanıt verdi: Eski belediye başkanı, yeni trol

01 Şubat 2021 Pazartesi, 09:24

2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken istifa ettirilen AKP'li Melih Gökçek, gazeteci Nevşin Mengü'yü oldukça çirkin bir dille tehdit etti.

Mengü, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin 'yere serilen Kabe resmi' soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanmasını eleştirerek "Kabe kutsal da, Kabe'nin resmine illüstrasyon yapmak niye dini değerlerle dalga geçmek oluyor? Dalga da geçmiyor gençlerin yaptığı illüstrasyon. İçine şahmeran koyup toplumsal cinsiyetin geleneksel değerler içerisindeki varlığını anlatan birşey aslında. Bu çocuklar sanki inanılmaz bir şey yapmış gibi tutuklandı" demişti.

Gökçek ise bu sözler üzerinden Nevşin Mengü'yü hedef aldığı paylaşımında Mengü'ye "Otur yerinde be kadın... İnsanları tahrik edip durma" diye seslenip "Sana öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın" ifadelerini kullandı.

Nevşin Mengü de Gökçek'in çirkin paylaşımına "Bu da kendini Cumhurbaşkanı’na gösterme çabasında. Eski belediye başkanı, yeni trol. Yazık" diyerek yanıt verdi.







