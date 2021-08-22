İktidarın memuru oyalama taktiği sürüyor

22 Ağustos 2021 Pazar, 03:00

Yaklaşık 4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin 2022-2023 döneminde alacağı zam oranlarının belirleneceği toplusözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlarken, iktidar genele ilişkin ilk teklifini 12 Ağustos’ta duyurdu. Buna göre 2022’de yüzde 5+6, 2023’te yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Masada yer alan üç konfederasyon ise teklifi reddetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin teklifi açıkladıktan sonra, “Bu, taleplere karşı verilen bir tekliftir. Bunlar müzakere edilecektir, bu müzakerelerin sonucundan da uzlaşacağımız bir oranda hem enflasyonu kontrol altına alacak bir çizgi içerisinde hem çalışanlarımızı enflasyona karşı koruyacak bir ücret politikasında karar aşamasına geliriz” dedi. Bilgin “müzakere edilecek” dedi ama aradan geçen 9 günde hükümet kamuoyu önünde ikinci bir teklif sunmadı. Bu süreçte iktidar, konfederasyonları resmi olarak masaya da davet etmediği için kamuoyu önünde hiçbir pazarlık yapılamadı. Dolayısıyla süreç masadaki bütün konfederasyonların katılımı ile müzakere yapılamadan tamamlanmış oldu. Memur-Sen ile iktidar arasında bir görüşme olup olmadığı konusunda da kamuoyuna bir şey yansımadı.

MEMUR-SEN SESSİZ

Oysa ay başından bu yana süren hizmet kollarına ilişkin görüşmeler 17 Ağustos’ta sona erdi. 11 hizmet kolunun tamamında Memur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili. Dolayısıyla da hizmet kollarındaki görüşmeleri sadece Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikalar yürüttü. Ancak bugüne kadar yetkili sendikalar hangi konularda anlaşma sağlandığı, nerelerde anlaşmazlık olduğu konusunda da kamuoyuyla hiçbir bilgi paylaşmadı. İktidar, teklifin açıklandığı toplantıda 3600 ek gösterge ile sözleşmelilere kadro konusunda yine vaatte bulundu. Ancak bu iki konuda da sonrasında hiçbir açıklama yapılmadı. Kapsamın ne olduğu, ne zaman gerçekleştirileceği konuları havada kaldı. Bugün itibarıyla artık müzakerelerde son güne gelindi. Toplusözleşme müzakerelerinin sonuçlanması için bugün saat 24.00’e kadar zaman var. Bu gece yarısına kadar sözleşme imzalanamazsa yarın itibarıyla hakeme başvuru süreci başlayacak. Hakem de ay sonuna kadar kesin kararını verecek.