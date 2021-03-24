Menderes'te 5 bin hobi bahçesi için yıkım kararı
İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "İlçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. En çok hobi bahçesinin olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız.
MENDERES BELEDİYE BAŞKANI KAYALARDAN HOBİ BAHÇESİ UYARISI
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından 5 bine yakın hobi bahçesinin bulunduğu ilçe sakinlerine konuyla ilgili uyarıda bulundu. Yasaya aykırı yapıların kısa sürede yıkımına başlanacağını belirten Başkan Kayalar, "Vatandaşlarımızın hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olsunlar” dedi.
YASA UYGULANACAK
Hobi bahçeleriyle ilgili çıkan kanun sonrası Valilik tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının istendiğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bizim ilçemizde 5 bine yakın hobi bahçesi var. En çok hobi bahçesinin olduğu ilçelerden bir tanesiyiz. Valilikten gelen yazı üzerine ilçemizde bulunan hobi bahçelerine ceza kesmek zorunda kaldık. Şimdi de yıkıma başlayacağız. Hobi bahçeleri konusunda hiçbir şekilde taviz verilmiyor. Eğer bunu yapmazsak Valilik tarafından soruşturma açılacak. Bize gönderilen yazıda hiçbir şekilde bahane üretilmemesi ve yıkımların gerçekleştirilmesi isteniyor. Kanunda bunu söylüyor zaten. Hakkında yıkım kararı olan yapıları yıkmazsak eğer Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkım gerçekleştirilecek ve yıkım masrafları yüzde 100 fazlası ile belediyelerden alınacak. Hal böyle olunca biz de hobi bahçelerini yıkıma sevk etmek zorunda kaldık, önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak. Vatandaşlarımızın da hobi bahçelerine itibar etmemesini istiyoruz. Lütfen bu konuda dikkatli olsunlar."
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