Mendes: “Ronaldo’nun planları Portekiz’den geçmiyor”
Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes, yıldız oyuncunun kariyer planlarında şu an için Portekiz’in olmadığını söyledi.
Ünlü menajer Jorge Mendes Cristiano Ronaldo’nun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Portekiz’de yayın yapan Record’a konuşan Mendes, Juventus ile bir yıl daha kontratı olan Ronaldo için, “Cristiano, Sporting’de yaptıklarıyla gurur duyuyor. Fakat, şu an için kariyer planlarında Portekiz yok.” ifadelerini kullandı. İtalya ve Portekiz basınında çıkan haberlerde, Ronaldo’nun Portekiz’e döneceği belirtilmişti.
JUVENTUS İLE TARİHE GEÇTİ
İtalya Serie A’da geçtiğimiz gün Sassuolo’ya konuk olan Juventus’da Ronaldo, kaydettiği golle 3 farklı takımda 100 gole ulaşan tek oyuncu olmuştu.
Real Madrid ile 450, Manchester United ile 118 gole kaydeden Ronaldo’nun Portekiz milli takımında 103 golü bulunuyor.
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