Cristiano Ronaldo’dan Ferrari’ye ziyaret
Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, İtalyan otomobil firması Ferrari’yi Maranello’daki fabrikasında ziyaret etti.
La Gazetta Dello Sport’da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo, Juventus Başkanı Andre Agnelli ve Ferrari Başkanı John Elkann’ın Marenollo’da Ferrari’nin Formula 1 departmanını ziyaret ettiği belirtildi.
Ronaldo’nun antrenmana katılmama sebebinin bu ziyaret olduğu ifade edilirken Portekizli yıldızın Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz ile tanıştığı ve görüşmede takım patronu Mattia Binotto’nun da yer aldığı kaydedildi.
ÖZEL BİR ARAÇ HEDİYE EDİLDİ
İtalyan haber sitesi Calcio Mercato’da yer alan haberde ise ziyaret sonrasında Cristiano Ronaldo’ya özel bir Ferrari hediye edildiği belirtildi.
Portekizli yıldızın sezon sonunda Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ne kalamaması halinde takımdan ayrılacağı ifade edilirken Ronado, 27 golle ligde en skorer oyuncu konumunda yer alıyor.
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