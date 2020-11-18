Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP'den istifa etti
CHP'nin kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk ettiği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç talebiyle 'tedbirli' olarak disipline sevk ettiği Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “Basına ve Kamuoyuna; Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim” dedi.
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