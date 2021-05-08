Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:15

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan koronavirüs testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.

ÜMİT KARAN İKİNCİ KEZ KORONAYA YAKALANDI

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın geçtiğimiz mart ayında da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Tedavisi tamamlandıktan sonra Karan, koronavirüsü zor atlattığını belirtmiş, “Bayağı bir süre oldu. Yurt dışı seyahatim vardı. Veteran Milli Takımı'yla Almanya'ya gitmiştik. Dönüşte evde yatarken bir anda ateşim çıktı. Hatta iki gün evde çabaladım, düşer mi diye ancak düşecek gibi değildi. Sonra hastaneye gittik. Odaya aldılar. Tedavi görmeye başladım. İğne ve ilaçlar uygulandı. Koronavirüs teşhisi konulmadı. Zatürre denildi. İyileştikten sonra eşim ‘Sen kesin Kovid olmuştun' dedi. Yok dedim, olsa çıkardı. Kontrol ettirdim. Kandan antikor testi yapıldı. Evet atlatmışız hem de ağır atlatmışız. Bir ara şuurum bile kaybolmuştu." ifadelerini kullanmıştı.



