Menzil'in doktoru: Covid-19’dan korunmak için hacamat tedavisi yapılabilir
Menzil cemaatine ait Emsey Hospital'in nöroloji uzmanı Dr. Nazan Üstün, koronavirüse karşı "hacamat" diye bilinen bilim dışı tedavi yönteminin korunma sağladığını öne sürdü.
Sağlık Bakanlığı'nda etkin olduğu çokça konuşulan Menzil cemaati, kendisine ait olduğu bilinen Emsey Hospital isimli hastanede "geleneksel ve tamamlayıcı tıp" adı altında "hacamat" yöntemini uyguluyor.
Hastanenin nöroloji uzmanı Dr. Suzan Üstün, bilimsel bir temeli olmayan bu yöntemin koronavirüse karşı dahi korunma sağlayabileceğini öne sürdü.
Son yıllarda hacamat tedavisinin önem kazandığını belirten Üstün, "Covid-19 salgınıyla mücadelede düzenli olarak hacamat yaptıran kişiler kronik hastalıklara karşı korundukları gibi virüse karşı çok daha güçlü bir savunma sistemine sahip oluyor" diye konuştu.
Dr. Üstün, "Negatif basınç ile kan, lenf ve hücreler arası sıvının dolaşımı artırılır. Böylece detoks yapılarak vücudun savunma sisteminin harekete geçmesi amaçlanır. Herhangi bir hastalığı olmayan sağlıklı kişilere yılda en az iki kez hacamat yaptırmaları önerilir. Hacamat, Covid-19’dan korunma amaçlı olarak yapılabilir. Ancak hastalığın geçirildiği sırada hacamat yapılması tedavide etkili değildir" ifadelerini kullandı.
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