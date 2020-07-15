Meral Akşener, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz törenine katılmıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılmayacağı açıklandı. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Akşener’in törene katılmama nedeni koruma polislerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması gösterildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine katılmayacağı açıklandı. Partiden yapılan yazılı açıklamada Akşener’in törene katılmama nedeni koruma polislerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması gösterildi.
Açıklamada, “Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır” denildi.
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