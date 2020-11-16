Meral Akşener'den İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ hakkında ilk açıklama

16 Kasım 2020 Pazartesi, 19:27

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener ve Davutoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Davutoğlu, Meral Akşener'in kendilerini ziyaret etmesinden sonra iadeyi ziyaret yaptıklarını söyleyerek, "Hem komşuluk ilişkimiz var, hem de birçok konuda ortak kaygı ve düşüncelerimiz var. 9 Kasım'da tam demokrasiye geçiş için güçlendirilmiş parlamenter sistem modelimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Parlamenter sistemi Türkiye’nin geleceği açısından tek çözüm yolu olarak görüyoruz. Bu konuda sayın genel başkanla mutabakat zemininin çok güçlü olduğunu ve birçok ortak yönlere sahip olduğumuzu görmekten büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

'ÜZÜLDÜM'

Davutoğlu ve Akşener, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Akşener, İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ ve istifa eden İsmail Koncuk ile ilgili şunları söyledi:

"Milletvekili sayımız 36'ya düştü. Bütün bunların her birine elbette çok üzülüyorum. Herhangi bir milletvekili arkadaşımızı kenara bırakın, normal bir üyemizin dahi istifa etmesi ve partimizle yolunu ayırması bizi son derece üzen bir durumdur. Bu irade beyanında bulunmuş hiç bir arkadaşımızı incitecek herhangi bir söz sarfetmedim. Aynı noktada durmaya devam edeceğim. Sayın Özdağ konusunda ise keşke böyle olmasaydı. Sayın Özdağ, beni, partimizi ve başkanlık divanımızın yarısını itham eden, iftira boyutunda pek çok söylemi nedeniyle kendisini partimizin disiplin kurulu partiden ihracına karar vermiştir. Herkes için hayırlı olsun diyorum; ama üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."