Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

16 Kasım 2020 Pazartesi, 15:18

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın kurucular kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın eylemlerinin;

İYİ Parti Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

“a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamalar yapan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bir takım iddialarda bulunmuştu.

Koray Aydın'ı İYİ Parti'de eş başkanlık kurmaya çalışmakla suçlayan Özdağ, "İYİ Parti’yi kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray Aydın başlangıçta İYİ Parti’ye alınmayacaktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şekildeydi. Ama sonra kendisini davet etti. Koray Aydın’ın gelmesiyle birlikte İYİ Parti’nin merkeze doğru açılımı durdu" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu da FETÖ terör örgütünün mensubu olmakla suçlamıştı.“FETÖ’cü” olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özdağ ayrıca 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmüştü.

Özdağ'ın bu iddialarına başta İYİ Parti olmak üzere diğer partilerden de sert yalanlamalar gelmişti.

İYİ Parti, parti teşkilatları, Özdağ’ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek Özdağ’ın partiden ihraç edilmesini istemişti. Genel Başkan Meral Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Özdağ’ın Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermişti.



