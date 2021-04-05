Mehmet Ali Güller: "Zevzeklik" denmeseydi operasyon yapılmazdı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 10:11

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, 104 Amiralin Montö bildirisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 104 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, imzacılardan 10'u gözaltına alındı. Amirallerin bildirisinin ardından ise birçok siyasetçi açıklamalarda bulunmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Zevzeklik" yorumunu yapmıştı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Mehmet Ali Güller, "Çıkarılacak 1. ders: CHP ve İP, Montrö'yü savunan bu bildiriyi 'zevzeklik' seviyesinde yorumlamasaydı, iktidar amirallere operasyon yapamayacaktı" dedi.

Mehmet Ali Güller'in açıklaması şöyle:

"Çıkarılacak 1. ders: CHP ve İP, Montrö'yü savunan bu bildiriyi 'zevzeklik' seviyesinde yorumlamasaydı, iktidar amirallere operasyon yapamayacaktı!

Çıkarılacak 2. ders: 'Aman AKP mağduriyet çıkarır' endişesiyle sessiz kalmak, AKP'nin en istediği durum. Çünkü AKP mağduru oynamıyor, tersine sessizliği, tepkisizliği kendi güç gösterisinin oyun alanına çeviriyor.

Çıkarılacak 3. ders: AKP bu gözaltılarla, aslında amiralleri cezalandırmaktan çok toplumu baskılamayı hedef alıyor. O nedenle gözaltılara tepkisiz kalmak, AKP'nin oluşturmak istediği 'siyasi iklimi' besler, korku karanlığı oluşturur."