Akşener'e tepki: "'Zevzeklik' diyeceğine teşekkür etmeli"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi. Akşener’in amiralleri hedef almasına ise sosyal medyada tepki gösterildi.
Emekli amiraller, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayımladı. Açıklamada, FETÖ kumpasları hatırlatıldı ve aynı tehlikenin yaşanmaması için önlemler alınmasının altı çizildi.
AKP’li ve Saray’dan birçok isim açıklama için “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunurken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise emekli amirallerin yayınladığı Montrö bildirisi için, "Kişisel fikrimi söylüyorum; bu bir zevzekliktir" dedi.
Akşener’in amiralleri hedef almasına ise sosyal medyada tepki gösterildi.
“‘ZEVZEKLİK’ DİYECEĞİNE TEŞEKKÜR ETMELİ”
Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, Akşener’in “Zevzek” sözünü eleştirdi. Güller, “103 Amiral, görevinin başındayken de Montrö’yü savunmuş, ABD’yi Karadeniz’e sokmamıştı. O nedenle de FETÖ kumpasına uğradılar. Bugün de aynı hassasiyetle kamuoyunu uyarıyorlar. Muhalefet partileri ‘darbecilik’, ‘sorumsuzluk', ‘zevzevlik’ diyeceğine Amirallere teşekkür etmeli…” dedi.
Eski İYİ Parti’li Emekli Albay Ali Türkşen de Akşener’e sert tepki gösterdi. Akşener, “Kulağının arkasını görürse anca iktidar olacaklardan yorum geldi: Zevzeklik. Bence de bir zevzeklik var ortada ama amiraller cenahında olmadığı kesin” dedi.
Gazeteci yazarı Zafer Arapkirli ise “Meral Akşener, Amirallerin mektubunu ‘zevzeklik' diye nitelemiş. "Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini, başındayken yapmalıydı" diye de eklemiş. Yaptılar. Zaten o yüzden de FETÖ kumpaslarının mağduru oldular. Tam da görevlerini yaptıkları için” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Yaşlı ise “'Asıl sorgulanması gereken, Montrö'nün tartışmaya açılması, bir cb kararnamesi ile Montrö'den çıkılabileceğine dair pervasızlık ve kanal istanbul saçmalığıdır’ diyeceklerine akepe ağzıyla konuşan bir muhalefet.. geçmiş olsun bir kez daha.” diye belirtti.
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